Футбол
Гол Пашалича и дубль Сапаты помогли «Аталанте» обыграть «Парму»Спорт-Экспресс 08:27
"Аталанта" обыграла "Парму" (3:1) в матче 29-го тура чемпионата Италии. В составе победителей отличились бывший футболист "Спартака" Марио Пашалич и Дуван Сапата, который сделал дубль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский подшутил над Порошенко после публикации первых экзитполов
Ранее Зеленский уже шутил над этим лозунгом Порошенко, грозя действующему президенту Украины тюрьмой.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленского и Тимошенко подозревают в сговоре
Обновлено в 14:08
Политика
Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика
Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине
Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
Обновлено в 14:19
Политика
Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма
Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
Обновлено в 13:32
Политика
Порошенко проголосовал на выборах на Украине
Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга
Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Происшествия
На востоке Чечни сгорела мечеть
В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Политика
Обнародованы первые результаты выборов президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины, следует из данных «Национального экзитпола», проведенного Киевским международным институтом социологии, фондом «Демократические инициативы» и «Центром Разумкова».
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
И снова девочка: звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал многодетным отцом
Джейми Дорнан и Амелия Уорнер стали родителями в третий раз.
Обновлено в 13:49
Хоккей
Николишин рассказал о секрете успеха Овечкина
Бывший хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и бронзовый призёр Игр-2002 в составе сборной России Андрей Николишин в беседе с RT высказал мнение о секрете успеха капитана команды из столицы США Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 11:43
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Футбол
«Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место
"Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Сегодня, 31 марта, в Калуге на территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру, девушка 1996 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia Rio, наехала на прогулочную коляску, в которой находился ребёнок 2017 года рождения.
Обновлено в 11:55
Общество
Умер грузинский журналист Марк Рывкин
Грузинский журналист Марк Рывкин умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:38
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Штутгарт» в матче чемпионата Германии
Франкфуртский "Айнтрахт" одержал разгромную победу над "Штутгартом" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено в 10:35
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий.
Обновлено в 14:23
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55