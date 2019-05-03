Хоккей
Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»Газета.Ru вчера в 22:25
"Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Бостону Брюинз" в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоялась в Коламбусе и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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Гол Артемия Панарина не помог выиграть «Коламбусу» четвертый матч серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
Комсомольская правда00:50
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