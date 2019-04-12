Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть первую игру плей-офф НХЛИзвестия вчера в 23:50
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:2 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.
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Sports.ruвчера в 23:55
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