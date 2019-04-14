Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»ТК Звезда 12 апреля в 00:23
У хозяев арены отличились Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин и Ларс Эллер, у гостей дубль оформил российский форвард Андрей Свечников. Таким образом, «Вашингтон» повел в серии со счетом 1:0. Вторая встреча состоится также в Вашингтоне в субботу, 13 апреля.
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Спорт-Экспресс12 апреля в 08:47
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