Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛГазета.Ru 21:49

Ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен. В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю. Стоит отметить, что "Вашингтон" ведет в серии со счетом 3-2.

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

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