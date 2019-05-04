Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с ФинляндиейГазета.Ru 10:31

Последним численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией

Армия и оружие Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.

Технологии Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.

Шоу-бизнес У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.

Политика Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы "В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.

Происшествия Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.

Происшествия В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.

Футбол «Выковал себе победу»: Боярский о чемпионстве «Зенита» Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «Звезде», что петербургский клуб «выковал» победу.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга» Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Футбол Футбольный союз Сербии поздравила Бранислава Ивановича с чемпионством Футбольный союз Сербии поздравила защитника "Зенита" Бранислава Ивановича с победой в чемпионате России.

Технологии В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.

Шоу-бизнес Садальский пожаловался на безденежье Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.

Финансы Майские праздники растопчут российский рубль Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.

Космос Глобальную систему связи «Сфера» планируется развернуть за пять лет Развёртывание орбитальной группировки, как сообщает «Телестудия Роскосмоса», планируется осуществить примерно за пять лет — с 2023-го по 2028 г.

Здоровье В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.

Политика В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Армия и оружие Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.

Политика Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.

Политика Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.

Единоборства Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.

Авто Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.

Футбол Александр Медведев: «Командир экипажа связался с землей и передал нам результат матча в Туле» Президент «Зенита» Александр Медведев назвал непередаваемыми чувства от чемпионства, о котором команда узнала, находясь на боту самолета на высоте 10 000 метров над землей.