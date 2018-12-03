Футбол

Гол Ориджи принес «Ливерпулю» победу над «Эвертоном»
РИА Новости
13:30

Ливерпуль — Эвертон
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Джердан Шакири
33′
63′
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
Джердан Шакири
Наби Кейта
71′
Мохамед Салах
Дэниэл Старридж
75′
Фабиньо
77′
Джо Гомес
80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
84′
88′
Андре Гомеш
89′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
90′
Гильфи Сигурдссон
90′+1′
Гильфи Сигурдссон
Курт Зума
Дивок Ориги
90′+6′
"Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном" в мерсисайдском дерби в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
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