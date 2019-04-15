Футбол
«Арсенал» победил «Уотфорд» в АПЛRT на русском вчера в 16:50
|10′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Трой Дини
|11′
|46′
Лукас Торрейра
Месут Озил
Этьен Капу
|54′
|59′
Константинос Мавропанос
Маттео Гендузи
Кико Фемения
Айзек Саксесс
|59′
|68′
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Уилл Хьюз
|86′
Адам Мазина
Кен Сема
|86′
|34%
|Владение мячом
|66%
|71%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|4
|14
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|–
|1
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 3‑5‑2
26
Фостер
2
Янмат
27
Кабаселе
15
Кэткарт
10
Саксесс
29
Капу
19
Хьюз
16
Дукуре
12
Сема
9
Дини
18
Грэй
19
Лено
20
Мустафи
6
Косьельни
29
Гендузи
18
Монреаль
7
Мхитарян
10
Озил
15
Мэйтленд-Найлс
34
Джака
17
Ивоби
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли «Уотфорд» в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Арсенал» обыграл «Уотфорд», сыграв первый «сухой» матч на выезде в АПЛ в сезоне
Матч ТВвчера в 16:51
Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Уотфордом» в матче чемпионата Англии
Газета.Ruвчера в 16:50
«Арсенал» обыграл «Уотфорд» и вернулся на четвертое место в чемпионате Англии
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
Обновлено в 02:50
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен
Обновлено в 03:58
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Обновлено в 06:09
Футбол
«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу
«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Общество
На Урале несовершеннолетний сын мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Несовершеннолетний сын главы города Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.
Обновлено в 05:49
Политика
У дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 03:53
Политика
Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста
Речь идет о деле, расследование которого было открыто еще в мае 2011 года, после стрельбы с участием Шария в ресторане MacDonalds в Киеве.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Орске перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами
Утром 16 апреля в Орске произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». В момент аварии в маршрутке находились более 10 человек.
Обновлено в 00:40
Экономика
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Общество
Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.
Обновлено в 04:33
Экономика
Арбитраж обязал Россию выплатить ПАО «Укрнафта» более $44 млн
Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму.
Обновлено в 07:24
Общество
Польша получила из Швеции документы по делу семьи Лисовых из России
Обновлено вчера в 04:06
Футбол
«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»
В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Экономика
Медведев утвердил размер ущерба за утраченное при ЧС жильё
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее минимальный объём обязательств страховщика в случае утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 03:40
Спорт
Тараканова покинула группу Плющенко
Обновлено вчера в 14:14
Единоборства
Боец Тарасов и Дацик проведут реванш
Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Тарасов и националист Вячеслав Дацик проведут реванш.
Обновлено в 07:00
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03