Футбол

Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Уотфордом»LiveSport.ru вчера в 17:17

Уотфорд — Арсенал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
10′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Трой Дини
11′
46′
Лукас Торрейра
Месут Озил
Этьен Капу
54′
59′
Константинос Мавропанос
Маттео Гендузи
Кико Фемения
Айзек Саксесс
59′
68′
Аарон Рэмзи
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Уилл Хьюз
86′
Адам Мазина
Кен Сема
86′
Лондонский «Арсенал» одержал гостевую победу над «Уотфордом» (1:0) в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги. Единственный мяч был забит на 10-й минуте. Голкипер хозяев Фостер слишком долго выбивал мяч из вратарской, позволив Пьеру-Эмерику Обамеянгу подойти слишком близко.
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