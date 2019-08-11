Футбол

Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»Sports.ru 07:15

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" в гостях одолел "Ньюкасл" (1:0).
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