Футбол

Гол Николя Пепе помог «Лиллю» обыграть «Ним» в матче Лиги 1
Чемпионат
10:58

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Лилль» победил «Ним» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Ниме на стадионе «де Костьерес». Гости почти весь матч провели вдесятером из-за удаления Жозе Фонте на 16-й минуте. В самом начале встречи счёт открыл Рафаэл Леау.
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Гол Николя Пепе помог «Лиллю» обыграть «Ним» в матче Лиги 1

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Идущий вторым в Лиге 1 «Лилль» в меньшинстве обыграл «Ним»

Sport24.ru11:01
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
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Португальский футболист
Португальский футболист, защитник клуба «Лилль» и сборной Португалии. Участник чемпионата мира 2018 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2017 года. Победитель чемпионата Европы 2016 года.
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