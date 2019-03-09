Футбол
Гол Ньигеса помог «Атлетико» обыграть «Леганес»Матч ТВ вчера в 12:16
Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Леганесом» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Победу хозяевам принес точный удар Сауля Ньигеса на 50-й минуте встречи. Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин сумел отразить пенальти, назначенный в ворота гостей в начале второго тайма.
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Атлетико Мадрид - Леганес прогноз на матч испанской Примеры: почти столичное дерби
Sport-place08 марта в 03:15
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