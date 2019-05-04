Футбол

Кавани упустил шанс принести ПСЖ победу над «Ниццей»Soccer.ru 12:55

ПСЖ в очередной раз не смог одержать победу в чемпионате Франции. В матче 35-го тура парижане сыграли вничью с "Ниццей". Напомним, ПСЖ уже завоевал золотые медали.
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«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в Лиге 1

Газета.Ru13:41

Гол Неймара с пенальти спас «ПСЖ» от поражения в домашнем матче с «Ниццей»

Советский спорт12:56

Неймар забил 50 голов за «ПСЖ» в 57 матчах

Sports.ru12:35

«ПСЖ» впервые после покупки шейхами выиграл только одну из семи игр

Спорт-Экспресс13:06

«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу», несмотря на юбилейный гол Неймара

Sport24.ru12:58

ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей», Кавани не забил пенальти

LiveSport.ru12:57

«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в Лиге 1

Чемпионат12:56
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Футбол

СКА поздравил «Зенит» с чемпионством

Обновлено в 14:11
Происшествия

Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции

Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры"*) на юге Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:03
Политика

Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено в 11:56
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Венесуэле разбился военный вертолет

Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне

Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

Обновлено в 15:01
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Обновлено в 09:05
Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол

Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»

Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Гаджеты

Razer выпустила «имперскую» периферию ко дню Star Wars

Обновлено в 14:41
Футбол

«Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации

Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Политика

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере в США "продал" экскурсию по украинской столице за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:48
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Политика

Депутат ЗакСа протянул руку помощи наркоману Резнику

Коллега Максима Резника по ЗакСобранию Андрей Анохин предложил сбившемуся с пути депутату свою помощь.
Обновлено в 14:43
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол

Ахмат — Зенит 1:1

Обновлено в 11:21
Общество

Репетиция парада Победы прошла в небе над Москвой

Над Москвой в рамках подготовки к параду Победы пролетела боевая авиация Воздушно-космических сил России.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Теннис

Циципас обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Эшториле

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Эшториле.
Обновлено в 13:06
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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