Футбол

Гол Неймара помог «ПСЖ» сыграть вничью с «Ниццей»ProstoProSport вчера в 12:55

Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Ниццей». Встреча, прошедшая в субботу в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 1:1. У гостей на 46-й минуте отличился Игнатиус Кнеп. У хозяев на 60-й минуте с пенальти отличился Неймар.
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Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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Баскетбол

«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии

У гостей лучшим стал Кевин Дюрант, в активе которого 46 баллов. Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу "Уорриорз".
Обновлено вчера в 23:28
Спорт

Новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина родила сына

Обновлено в 01:41
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Москве из квартиры сбежала рысь

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Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Футбол

Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Единоборства

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Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
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Общество

Как в сказке: три медведя устроили вечеринку возле бассейна в США

Семейная пара обнаружила возле дома отдыха, который находится на границе Теннесси-Северная Каролина, трех медвежат.
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Футбол

«Зенит» досрочно оформил чемпионство

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Обновлено вчера в 14:00
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На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол

Адвокат поздравил «Зенит» с чемпионством и передал фанатам привет

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Дик Адвокат прокомментировал победу сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге сезона-2018/19.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет

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Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США

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Кино

Де Ниро рассказал о мире без Трампа

Известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поделился с прессой своими соображениями об удивительном мире, в котором никогда не существовало бы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
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Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
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Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
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В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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