Футбол
Гол Неймара помог «ПСЖ» сыграть вничью с «Ниццей»ProstoProSport 12:55
Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Ниццей». Встреча, прошедшая в субботу в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 1:1. У гостей на 46-й минуте отличился Игнатиус Кнеп. У хозяев на 60-й минуте с пенальти отличился Неймар.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Экономика
WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году
Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта располагает $100 млрд наличными для вложений в следующем году.
Обновлено в 16:32
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе
Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку на пригород Алеппо, сообщил источник
Армия САР отбила атаку вооруженных группировок на деревню Маараназ в пригороде Алеппо на северо-западе Сирии, сообщил в субботу РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков
Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря.
Обновлено в 18:02
Происшествия
В США прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 03:33
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Единоборства
Геннадий Головкин выбрал нового тренера
Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Футбол
Почеттино: «Что бы ни случилось дальше, я горжусь „Тоттенхэмом“»
Что бы ни случилось, я чувствую гордость.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Кино
«Мстители: Финал» соберет $2 млрд к концу второй недели проката
Обновлено вчера в 08:54
Музыка
Названа истинная причина победы дочери Алсу в «Голосе»
Обновлено в 14:30
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Единоборства
Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске
Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33