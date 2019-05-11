Футбол

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»ProstoProSport 12:51

Футболисты «Анже» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции проиграли «ПСЖ». Встреча, прошедшая в субботу в Анже на стадионе «Раймон Копа - Жан-Буин», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Неймар и Анхель Ди Мария.
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«ПСЖ» победил «Анже» в матче чемпионата Франции

РИА Новости13:08

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»

Спорт-Экспресс12:56

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»

Sport24.ru12:59

Голы Неймара и Ди Марии помогли «ПСЖ» победить в Анже

Матч ТВ12:59

Гол Неймара помог «ПСЖ» одолеть «Анже» в выездном матче Лиги 1

Чемпионат12:53

ПСЖ обыграл «Анже», Неймар забил гол

Soccer.ru12:52

Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Анжер», Неймар и Ди Мария забил голы

Бомбардир.ру12:54
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