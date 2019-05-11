Футбол

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»ProstoProSport 12:51

Футболисты «Анже» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции проиграли «ПСЖ». Встреча, прошедшая в субботу в Анже на стадионе «Раймон Копа - Жан-Буин», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Неймар и Анхель Ди Мария.
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«ПСЖ» победил «Анже» в матче чемпионата Франции

РИА Новости13:08

Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Анжер», Неймар и Ди Мария забил голы

Бомбардир.ру12:54

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»

Sport24.ru12:59

Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»

Спорт-Экспресс12:56

Гол Неймара помог «ПСЖ» одолеть «Анже» в выездном матче Лиги 1

Чемпионат12:53

ПСЖ обыграл «Анже», Неймар забил гол

Soccer.ru12:52

Голы Неймара и Ди Марии помогли «ПСЖ» победить в Анже

Матч ТВ12:59
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«Мстители: Финал» стал самым кассовым иностранным фильмом в материковом Китае.
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Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Армия и оружие

Сирийская армия освободила две деревни от боевиков, пишут СМИ

Сирийская армия в субботу освободила от боевиков "Джебхат ан-Нусры" две деревни на южной границе провинции Идлиб, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 07:38
Политика

Морской трибунал заслушал дело украинских моряков

В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
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Посла Турции вызвали в МИД Болгарии

"По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Болгарии.
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Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

WSJ рассказала о секретной ракете США

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Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
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В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

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Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

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Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
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Ирина Слуцкая рассказала, как спасла своей маме жизнь

Слуцкой было тяжело вспоминать события 2003 года, но она рассказала, как накануне соревнований в Санкт-Петербурге её мама пожаловалась на самочувствие.
Обновлено в 12:01
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Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды

Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Политика

Рахмон допросил сотрудника таможни и уличил его во лжи

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, банковской, таможенной и налоговой допросил сотрудника таможенной службы Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

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Футбол

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ

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Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
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«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия

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В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

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Умер оскароносный сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент

Американский сценарист Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет в Сиэтле. Как стало известно, он скончался по естественным причинам.
Обновлено в 08:41
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

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В Париже началась манифестация «желтых жилетов»

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В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
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США снова отказали в визе российским дипломатам

США помешали участию двоих российских представителей в подготовке конференции стран участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, заявили 11 мая в Министерстве иностранных дел России.
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Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
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Маркос Аоас Корреа
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Бразильский футболист, центральный защитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Бразилии. Помимо позиции центрального защитника иногда используется на позиции правого защитника и опорного полузащитника.
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