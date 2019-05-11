Футбол
Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»ProstoProSport 12:51
Футболисты «Анже» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Франции проиграли «ПСЖ». Встреча, прошедшая в субботу в Анже на стадионе «Раймон Копа - Жан-Буин», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Неймар и Анхель Ди Мария.
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