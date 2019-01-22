Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Мольде» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:30

Московский ЦСКА одержал победу над норвежским "Мольде" в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в на сборе армейской команды в Испании, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-синих. В составе победителей отличились Ильзат Ахметов и Кирилл Набабкин.

Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Мольде» в товарищеском матче

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