Футбол

Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»LiveSport.ru 17:54

«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в домашнем матче первого тура испанской Примеры. Встреча, которая прошла на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:0.
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