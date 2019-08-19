Футбол
Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»LiveSport.ru 17:54
«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в домашнем матче первого тура испанской Примеры. Встреча, которая прошла на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:0.
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Армия и оружие
В Крыму осудили двух военных за случайный пуск ракеты
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.
Обновлено в 15:34
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Политика
Трамп подтвердил намерение купить Гренландию
Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Транспорт
Подтопления на всех федеральных трассах в Сочи ликвидированы
Все федеральные дороги в Сочи, движение на которых было затруднено из-за ливня, работают в штатном режиме.
Обновлено в 11:24
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами».
Обновлено в 15:21
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Единоборства
Мейвезер-младший анонсировал возможный бой-реванш с Пакиао
Бронзовый призер олимпийских игр-1996, бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший объявил, что вступает в переговоры о поединке-реванше с филиппинцем, единственным пятикратным линейным чемпионом в 5 весовых категориях Мэнни Пакиао.
Обновлено в 16:27
Гаджеты
Xiaomi Redmi 7 подешевел до 99 долларов
Компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Redmi 7. Телефон подешевел до 99 долларов.
Обновлено в 08:31
Политика
В Кремле озвучили план визита Путина во Францию
Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Обновлено 16 августа в 09:32
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Наука
По какой причине электрокар может быть опасен для экологии?
По мнению ученых, замена автомобилей с мотором внутреннего сгорания (ДВС) на электрокары может быть даже опаснее для экологии, чем если отставить ситуацию так, как есть.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
На Курилах нашли уникальную гаубицу времен Второй мировой войны
На Итурупе нашли артиллерийское орудие времен Второй мировой войны.
Обновлено в 12:31
Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.
Обновлено в 17:17
Футбол
Гус Тил: «Когда я услышал, что только в России за „Спартак“ болеют 50-60 миллионов человек, — это впечатлило»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» перед дерби с ЦСКА оценил величие красно-белых и их армию болельщиков.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поправилась на каникулах в Европе
Каникулы в Европе плохо повлияли на фигуру Альбины Джанабаевой. Певица сообщила поклонникам, что поправилась на несколько килограммов.
Обновлено в 13:55
Кино
Лю Канг вернется на большой экран в новой экранизации Mortal Kombat
Молодой китайско-канадский актер Луди Линь, известный по фильму «Могучие рейнджеры» и сериалу «Черное зеркало», ведет переговоры с кинокомпанией New Line Cinema, чтобы сыграть в новой экранизации культовой компьютерной игры Mortal Kombat.
Обновлено 16 августа в 13:10
Футбол
«ПСЖ» на выезде проиграл «Ренну»
"ПСЖ" потерпел поражение во 2-м туре французской Лиги 1. На выезде действующие чемпионы Франции проиграли "Ренну" (1:2).
Обновлено в 16:57
Космос
В Антарктике нашли радиоактивную пыль сверхновой звезды
Ученые рассчитывают, что радиоактивная пыль, которую много лет назад выбросила сверхновая звезда, поможет получить более детальные сведения об истории Солнечной системы.
Обновлено в 17:52