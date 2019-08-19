Футбол
Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»LiveSport.ru 17:54
«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в домашнем матче первого тура испанской Примеры. Встреча, которая прошла на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:0.
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Общество
В Уссурийске организована срочная эвакуация из-за паводка
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Космос
Создают космический челнок многоразового использования
Научные сотрудники Европейского космического агентства сообщили, что до конца года им удастся завершить строительство космического челнока многоразового использования.
Обновлено в 17:40
Наука
Четвероногие динозавры могли с возрастом переходить к двуногости
Группа аспирантов из Бристольской школы наук о Земле попыталась изучить то, как менялось положение тела динозавра с возрастом.
Обновлено 16 августа в 05:18
Здоровье
Тяжело в лечении… Почему на местах не работают реформы здравоохранения?
Федеральные клиники в России не уступают лучшим мировым.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Ведущий шоу «Умницы и умники» вспомнил устроившего бойню подростка
Ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал, что убивший свою семью подросток из Ульяновской области не участвовал в конкурсе.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Обновлено в 06:49
Экономика
Барометр ВТО указал на мертвый штиль
В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Обновлено в 17:03
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Футбол
Гус Тил: «Когда я услышал, что только в России за „Спартак“ болеют 50-60 миллионов человек, — это впечатлило»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» перед дерби с ЦСКА оценил величие красно-белых и их армию болельщиков.
Обновлено в 17:00
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Общество
На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж
С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Новосибирска. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».
Обновлено в 12:29
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено в 11:18
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено 16 августа в 19:46
Теннис
Медведев обратился к болельщикам после победы над Джоковичем
Обновлено в 07:20
Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.
Обновлено в 15:10
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34