Футбол

Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»LiveSport.ru вчера в 17:54

«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в домашнем матче первого тура испанской Примеры. Встреча, которая прошла на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:0.
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Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в матче чемпионата Испании

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