Футбол
Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»LiveSport.ru вчера в 17:54
«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в домашнем матче первого тура испанской Примеры. Встреча, которая прошла на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:0.
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В Самарской области разбился Як-55, погиб пилот
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, в Ставропольском районе в районе села Подстепки совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 20-летней давности
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь появилась на публике в наряде, купленном еще 23 года назад, пишет русскоязычная версия Deutsche Welle в Facebook.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
Украина теряет признаки государства на фоне постоянных экспериментов над ней с 1991 года, заявил посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты
В новых Apple Watch 5 будет корпус из керамики и титана
Журналистами озвучена новая информация относительно часов Apple Watch Series 5. Во всемирной паутине появилась информация, которая касается материалов используемых для изготовления корпуса данного устройства.
Обновлено вчера в 13:57
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Пассажирка А321 подверглась травле в Сети из-за видео
Алла Гарковенко, одна из спасшихся пассажирок Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Московской области, рассказала, как подверглась травле в социальных сетях после публикации видео с места аварии.
Обновлено 17 августа в 01:39
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено вчера в 03:43
Наука
Лучшее за день. 17 августа
О человеке, который впервые за 60 лет удвоил число женщин-физиков-нобелиатов, о «матери и домохозяйке» из Сан-Диего и о магических числах повествует наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Обновлено 17 августа в 17:18
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено 17 августа в 13:00
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче второго тура чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" уступил "Ренну" в матче второго тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области
Четыре человека погибли в результате пожара в поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области, сообщает в понедельник, 19 августа, агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Мужчина умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Курящим россиянам предложили урезать зарплату
«Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников», — указано в тексте.
Обновлено 17 августа в 09:19
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми достигло 32
Сегодня рейсовый автобус в Перми врезался в бетонную стену здания.
Обновлено 17 августа в 11:53
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено вчера в 06:01