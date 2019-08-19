Футбол
«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru вчера в 18:30
Мадридский "Атлетико" победил "Хетафе" в первом туре чемпионата Испании. Матч завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу мадридского клуба. Единственный мяч в этой встрече забил Альваро Мората.
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19-летний Феликс в дебютном матче за «Атлетико» заработал пенальти. Мората не забил
Sports.ruвчера в 17:27
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.
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Супруга Нетаньяху отказалась пробовать украинский каравай
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Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
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Футбол
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Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
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В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
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Круговой проходит медицинский осмотр для «Зенита»
Обновлено в 04:22
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Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
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Политика
Росатом подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
Государственная корпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене".
Обновлено в 05:55
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Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Происшествия
При взрывах на востоке Афганистана пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате взрывов в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
В РФ стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3
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Обновлено в 01:43
Политика
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Глава Apple Тим Кук в разговоре с Дональдом Трампом выразил обеспокоенность негативным влиянием, которое окажут пошлины на экспортируемую из Китая в США продукцию.
Обновлено в 04:28
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением ряда законов США.
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Происшествия
Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров
Обновлено 17 августа в 22:32
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Общество
Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»
Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррель
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22