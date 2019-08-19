Футбол

«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче чемпионата ИспанииГазета.Ru вчера в 18:30

Мадридский "Атлетико" победил "Хетафе" в первом туре чемпионата Испании. Матч завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу мадридского клуба. Единственный мяч в этой встрече забил Альваро Мората.
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Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в первом туре чемпионата Испании

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«Хетафе» не может забить гол «Атлетико» в 17 очных матчах подряд

Sport24.ruвчера в 21:49

19-летний Феликс в дебютном матче за «Атлетико» заработал пенальти. Мората не забил

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«Атлетико» стартовал в новом сезоне примеры с домашней победы над «Хетафе»

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«Атлетико» стартовал в новом сезоне примеры с домашней победы над «Хетафе»

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«Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты

Спорт-Экспрессвчера в 17:53

«Атлетико» обыграл «Хетафе» благодаря голу Мораты

Чемпионатвчера в 17:54
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ

Сирийские ВВС атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб, сообщило DHA.
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Обновлено в 04:26
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Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс

Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Истребители Су-30СМ для Белоруссии собрали в Иркутске

Как подчеркивается, в 2017 году был подписан контракт на поставку в Белоруссию четырех истребителей Су-30СМ. В конце 2019 года Белоруссия должна их получить.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
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Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты

Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»

Обновлено в 06:02
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Дочь Любови Толкалиной мечтает публиковать свои «обнаженные» фото

Дочь актрисы Любови Толкалиной, восемнадцатилетняя Мария, в подростковом возрасте имела явные проблемы с фигурой.
Обновлено в 06:15
Общество

YouTube заблокировал ролик с оскорблением флага России

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что Google проигнорировал три запроса ведомства об удалении в YouTube контента с оскорблением госсимволов России.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В ДНР опровергли сообщения об «участии» России в боях под Иловайском

Обновлено в 06:06
Происшествия

В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11

Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Футбол

Круговой проходит медицинский осмотр для «Зенита»

Обновлено в 04:22
Происшествия

Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей

«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Политика

Росатом подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии

Государственная корпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене".
Обновлено в 05:55
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Происшествия

При взрывах на востоке Афганистана пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате взрывов в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Обновлено в 03:41
Религия

Алтайские чиновники отправили митрополита освятить леса от пожаров

Обновлено в 06:25
Происшествия

Жена Мамаева стала жертвой аферистов

Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Авто

В РФ стартовали продажи нового китайского кроссовера Brilliance V3

Стартовали российские продажи нового компактного кроссовера Brilliance V3. Стоимость новинки варьируется от 839 000 до 939 000 рублей.
Обновлено в 01:43
Политика

Тим Кук убедил Трампа в опасности китайских пошлин для Apple

Глава Apple Тим Кук в разговоре с Дональдом Трампом выразил обеспокоенность негативным влиянием, которое окажут пошлины на экспортируемую из Китая в США продукцию.
Обновлено в 04:28
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Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением ряда законов США.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Около 2 тыс. человек эвакуировали на Канарах из-за лесных пожаров

Обновлено 17 августа в 22:32
Экономика

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
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Общество

Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»

Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Политика

Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Энергетика

Нефть Brent снова движется к $60 за баррель

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22
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Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
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