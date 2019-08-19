Футбол
Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»LiveSport.ru вчера в 17:54
«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в домашнем матче первого тура испанской Примеры. Встреча, которая прошла на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
19-летний Феликс в дебютном матче за «Атлетико» заработал пенальти. Мората не забил
Sports.ruвчера в 17:27
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев.
Обновлено в 03:26
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Ульяновской области подросток зарубил топором всю свою семью
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
22 июня 1939 года — 80 лет уроку японцам. Колонка Николая Старикова
80 лет назад, в конце августа 1939 года, войска Красной армии начали наступление и окружили 6-ю японскую армию на Халхин-Голе.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук
Наталья Ветлицкая отпраздновала 55-летие в компании Светланы Бондарчук Секс-символ 90-х и кумир миллионов отметила день рождения в Москве.
Обновлено в 01:56
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов
Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
Обновлено вчера в 17:26
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Общество
Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»
Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Обновлено вчера в 14:36
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 02:40
Игры
Microsoft сделает «большое объявление» по поводу стратегии Age of Empires 4
Компания Microsoft на предстоящей выставке Gamescon 2019 сделает «большое объявление» по поводу четвертой части стратегии Age of Empires.
Обновлено в 01:01
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Экономика
Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом
Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса.
Обновлено 17 августа в 17:02
Гаджеты
Представлены видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700
Базовая частота TUF Gaming X3 RX 5700 XT составляет 1650 МГц, повышенная – 1795 МГц, а максимальная –1905 МГц.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Коминтерново со стороны ВСУ
Село Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 17:31
Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростом
Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38