Футбол
Гол Мхитаряна помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»Чемпионат 16:38
Месут Озил
|4′
Генрих Мхитарян
|27′
|30′
Лис Муссе
|32′
Джошуа Кинг
Сократис Папастатопулос
|36′
Лоран Косельни
|47′
|56′
Джордон Айб
Чарли Дэниэлс
Сеад Колашинац
Алекс Ивоби
|57′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|59′
Генрих Мхитарян
Александр Ляказетт
|64′
Лукас Торрейра
|69′
|70′
Адам Смит
Диего Рико
Пьер-Эмерик Обамеянг
Денис Суарес
|71′
|77′
Чарли Дэниэлс
Александр Ляказетт
|78′
|80′
Райан Фрейзер
Сэм Сарридж
|65%
|Владение мячом
|35%
|89%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|8
|10
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
19
Лено
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
25
Дженкинсон
29
Гендузи
11
Торрейра
17
Ивоби
10
Озил
22
Суарес
9
Ляказетт
1
Боруц
23
Клайн
33
Мипэм
5
Аке
21
Рико
11
Дэниэлс
4
Гослинг
6
Серман
44
Сарридж
17
Кинг
9
Муссе
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
Лондонский «Арсенал» одержал победу в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. «Арсенал» вышел вперёд на четвёртой минуте, благодаря точному удару Месута Озила.
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