Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»
Спорт-Экспресс
16:31

"Наполи" обыграл "Аталанту" в матче 14-го тура чемпионата Италии - 2:1. Победный мяч на 85-й минуте забил нападающий Аркадиуш Милик. Неаполитанцы набрали 32 очка и вышли на второе место в турнирной таблице. Команда отстает от "Ювентуса" на 8 очков.
Спорт-Экспресс16:31

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Гол на 85-й минуте принёс «Наполи» победу в матче с «Аталантой» в Серии А

Чемпионат17:18

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой» в чемпионате Италии

РИА Новости16:51

«Наполи» на выезде одолел «Аталанту»

Матч ТВ16:47

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»

Спорт-Экспресс16:31

«Наполи» в концовке матча вырвал победу у «Аталанты»

Советский спорт16:28

«Наполи» благодаря голу Милика вырвал победу у «Аталанты»

Sport24.ru16:50

3 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Наполи» — 1:2

Еженедельник Футбол07:45
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