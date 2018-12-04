Футбол

Гол Милика принес «Наполи» победу над «Аталантой»
Спорт-Экспресс
16:31

"Наполи" обыграл "Аталанту" в матче 14-го тура чемпионата Италии - 2:1. Победный мяч на 85-й минуте забил нападающий Аркадиуш Милик. Неаполитанцы набрали 32 очка и вышли на второе место в турнирной таблице. Команда отстает от "Ювентуса" на 8 очков.
Спорт-Экспресс16:31

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Гол на 85-й минуте принёс «Наполи» победу в матче с «Аталантой» в Серии А

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