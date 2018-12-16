Футбол

Гол Милика помог «Наполи» обыграть «Кальяри»
Матч ТВ
13:57

Кальяри — Наполи
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Симоне Падоин
48′
62′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Диего Фариас
Марко Сау
69′
71′
Адам Уна
Лоренцо Инсинье
72′
Никола Максимович
79′
Лоренцо Инсинье
Филиппо Романья
Марко Андреолли
80′
80′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
Фабио Пизакане
Лука Чигарини
86′
Марко Сау
90′
90′+1′
Аркадиуш Милик
«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Единственный гол в этом матче забил польский нападающий гостей Аркадиуш Милик в конце второго тайма.
Матч ТВ13:57

Подробнее о событии

«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» благодаря голу Милика

Спорт-Экспресс14:02

Гол Милика помог «Наполи» обыграть «Кальяри»

Матч ТВ13:57

«Наполи» вырвал победу в матче с «Кальяри», забив на 91-й минуте

Советский спорт13:57

«Наполи» победил «Кальяри» в Серии А благодаря голу на 91-й минуте

Чемпионат13:56

«Наполи» в компенсированное время вырвал победу у «Кальяри»

Soccer.ru13:56

«Кальяри» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 16 декабря

LiveSport.ruвчера в 18:15

Чемпионат Италии. «Рома» выиграла у «Дженоа», «Наполи» победил «Кальяри», забив на 91-й минуте

Sports.ruвчера в 00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 13:04
Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»

Объявлены стартовые составы "Монако" и "Лиона" на матч чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Футбол

«Рома» одержала волевую победу в матче с «Дженоа»

Обновлено в 16:24
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»

"Барселона" одержала победу над "Леванте" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:33
Футбол

«Уэска» сыграла вничью с «Вильярреалом» на своем поле

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал".
Обновлено в 14:30
Футбол

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.
Обновлено в 09:05
Футбол

Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру команды в финале чемпионата Европы во Франции (21:24).
Обновлено в 15:42
Футбол

«Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»

В матче 18-го тура чемпионата Франции Лилль на выезде обыграл Ним со счетом 3:1.
Обновлено в 11:00
Футбол

Саутгейт был признан тренером года в Англии

Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
Обновлено в 15:30
Футбол

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол

Долг «Анжи» снизился до 220 миллионов рублей

Футбольному клубу «Анжи» удалось рассчитаться по части долговых обязательств, общая сумма которых составляла порядка 300 миллионов рублей.
Обновлено в 16:27
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
ещё по теме
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кальяри
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб, основанный в 1920 году. В настоящее время играет в Серии А. Чемпион Италии сезона 1969/70.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное