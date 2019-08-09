Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Армия и оружие В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Общество Названа зарплата российских космонавтов Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Происшествия При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.

Происшествия На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы В пятницу вновь прогремели взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.

Энергетика МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году МЭА в своем августовском отчете понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с на фоне обострения геополитических трений и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Армия и оружие Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины Богатое наследство Общеизвестно, что после распада СССР Украина получила одну из самых мощных в мире военных группировок: на территории Киевского, Одесского и Прикарпатского военных округов базировалось множество частей и соединений, в составе которых насчитывалось около 9000 танков, 11000 БМП и БТР, 18000 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня и 2800 самолетов и вертолетов.

Футбол «Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом» В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".

Политика Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.

Общество Синоптики предупредили о ночных заморозках Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.

Происшествия Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля 27 июля в центре Москвы прошла акция протеста, которая не была согласована со столичной мэрией.

Армия и оружие Помпео: позиции Турции и США по Сирии сближаются Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил о сближении позиций американской и турецкой сторон на переговорах по Сирии.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

Происшествия Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".

Интернет Yota запустила Yota Nebo — теперь рекламу можно размещать и на небе Анна Чернышева, руководитель проекта Yota Nebo: В Yota Nebo нет рамок и ограничений: можно залепить всё небо над собой стикерами из нашего стикерпака или написать 1000 раз «Обожаю!» над домом любимого человека, можно создать собственный квест или написать рекламное объявление над магазином или рестораном.

Шоу-бизнес Меган Маркл сознательно отказалась худеть после родов В первые дни после родов бывшая актриса рассказывала друзьям о своих переживаниях, однако довольно быстро Меган поменяла свои взгляды.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Экономика Utair сократила чистый убыток на 34% Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Происшествия В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".