Футбол
Гол Месси признан лучшим по версии УЕФАМосква-Баку.ru 08:58
Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как сообщает официальный сайт УЕФА, Месси забил мяч со штрафного в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:59, Вашингтон
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
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Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил снайпера ВС Украины в убийстве ополченца.
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Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
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Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
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Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.
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Обновлено в 19:26
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Ученые создали первые квантовые источники света
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