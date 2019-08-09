Футбол
Гол Месси признан лучшим по версии УЕФАМосква-Баку.ru 08:58
Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как сообщает официальный сайт УЕФА, Месси забил мяч со штрафного в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
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