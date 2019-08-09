Футбол

Гол Месси признан лучшим по версии УЕФАМосква-Баку.ru 08:58

Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как сообщает официальный сайт УЕФА, Месси забил мяч со штрафного в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
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Гол Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в сезоне-2018/19 по версии УЕФА

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Месси признан автором лучшего гола в минувшем сезоне (видео)

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Гол Месси со штрафного «Ливерпулю» назван лучшим в сезоне-2018/19

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Гол Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в прошедшем сезоне ЛЧ

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Гол Месси «Ливерпулю» – лучший в турнирах УЕФА по итогам сезона

Sports.ru07:57
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