Футбол
Гол Месси признан лучшим по версии УЕФАМосква-Баку.ru вчера в 08:58
Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как сообщает официальный сайт УЕФА, Месси забил мяч со штрафного в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
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Гол Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в прошедшем сезоне ЛЧ
Матч ТВвчера в 08:42
Гол Месси со штрафного в ворота «Ливерпуля» признан лучшим в сезоне-2018/19 по версии УЕФА
Sport24.ruвчера в 08:09
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