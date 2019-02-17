Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в матче ПримерыРИА Новости 16:43

Барселона — Вальядолид
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
11′
Энес Унал
34′
Ануар Туами
Лионель Месси
43′
Кевин-Принс Боатенг
Луис Суарес
60′
Лионель Месси
67′
67′
Тони Вилья
70′
Мичел Эрреро
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
70′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
76′
77′
Тони Вилья
Стивен Пласа
79′
Энес Унал
Кеко
Футболисты "Барселоны" на своем поле обыграли "Вальядолид" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Игра в Барселоне завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси (43-я минута, с пенальти).
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