Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом» в матче ПримерыРИА Новости 16:43
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
|11′
Энес Унал
|34′
Ануар Туами
Лионель Месси
|43′
Кевин-Принс Боатенг
Луис Суарес
|60′
Лионель Месси
|67′
|67′
Тони Вилья
|70′
Мичел Эрреро
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
|70′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
|76′
|77′
Тони Вилья
Стивен Пласа
|79′
Энес Унал
Кеко
|63%
|Владение мячом
|37%
|90%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|7
|3
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|21
|11
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
24
Вермален
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
1
Масип
18
Антоньито
2
Фернандес Морено
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
23
Ануар
42
Пласа
21
Мичел
24
Кеко
12
Гвардиола
Вальядолид
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты "Барселоны" на своем поле обыграли "Вальядолид" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Игра в Барселоне завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси (43-я минута, с пенальти).
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