Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть ПарагвайREGNUM вчера в 23:18
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 37-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Парагвая Ричард Санчес.
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Аргентина спаслась от досрочного вылета с Кубка Америки, благодаря VAR, вратарю Армани и формуле турнира
Спорт день за днемвчера в 23:29
Аргентина — Парагвай. Прогноз (к. 1.94) на тоталы в игре Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ru18 июня в 12:59
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Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Disney и Pixar анонсировали новый мультфильм о душе
Компании Disney и Pixar снимут совместный мультфильм о душе. Студии Disney и Pixar заявили о запуске нового совместного проекта.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье
В Кузбассе построят новый реабилитационный центр
Сотрудничество предполагает взаимодействие в проектировании и строительстве «под ключ» модульного реабилитационного центра на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1 и отделения кардиологии и реабилитации Кемеровского областного клинического кардиодиспансера.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Депутат Рады Бойко объяснил свой визит в Россию
Украинский депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко рассказал, зачем он ездил в РФ.
Обновлено в 00:20
Авто
Российский авторынок в мае упал на 18%
По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено 18 июня в 12:18
Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17
Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено вчера в 08:19
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 07:08
Авто
Внедорожники за 900 тысяч: 4 достойных варианта
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь
Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.
Обновлено в 00:03
Общество
В Асбесте СК проводит проверку после жалобы Путину на аварийное жилье
Следователи начали проверку после видеообращения на прямую линию к президенту России Владимиру Путину жителей домов на улице 8 Марта, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес
Анестезиолог пояснил воспоминания Алибасова о коме и быках
Анестезиолог-реаниматолог лечебно-диагностического центра Министерства обороны Виталий Курноскин объяснил газете ВЗГЛЯД, что означает выражение Бари Алибасова «гнали быков», которое продюсер употребил в интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1», описывая свое пребывание в коме.
Обновлено вчера в 05:34
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.
Обновлено в 00:00
Интернет
Ростелеком объяснил, зачем сканирует компьютеры клиентов
Пользователь утверждает, что сайт Ростелекома сканировал по меньшей мере 14 портов из тех, которые в большинстве случаев используют различные программы, сетевые протоколы и вирусы, в том числе для удаленного управления компьютером.
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Навка поделилась любимым кадром из стильной фотосессии в Каннах
Как оказалось, находясь в Каннах, Татьяна также приняла участие в фотосессии.
Обновлено вчера в 14:06
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой
В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
В Кировской области заметили серебристые облака
Обновлено вчера в 01:40
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено вчера в 14:25
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44