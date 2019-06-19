Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть ПарагвайREGNUM вчера в 23:18

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 37-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Парагвая Ричард Санчес.

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Экономика Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.

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