Футбол
Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке АмерикиRT на русском 02:27
Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии. Встреча прошла в Белу-Оризонти и завершилась со счётом 1:1. Парагвайцы вышли вперёд на 37-й минуте игры благодаря голу Ричард Санчес.
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