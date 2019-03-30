Футбол

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат вчера в 16:53

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Чемпионатвчера в 16:53

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Матч ТВвчера в 16:53

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Советский спортвчера в 16:53

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Мбаппе обыграл «Тулузу»

Евро-футбол.рувчера в 16:54

«Тулуза» - ПСЖ: ночной матч воскресенья

Все про Спорт ру30 марта в 12:48

«Тулуза» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч 30 тура чемпионата Франции 31 марта 2019 года

LiveSport.ru30 марта в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Футбол

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01
Экономика

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%

ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Политика

В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными

Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» овощей и фруктов в Россию

Власти Белоруссии приняли решение отказаться от сертификации плодовоовощной «санкционной» продукции, которую поставляют в страну для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:18
Финансы

Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели

Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика

Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, занявший, по данным экзитполов, второе место в первом туре выборов президента страны, назвал лидера гонки Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского".
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Политика

МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной

"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Проректор Рязанского государственного университета задержана

По информации УМВД, ранее в отношении ректора РГУ было возбуждено два уголовных дела, по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве.
Обновлено в 11:04
Авто

В России начались продажи нового Nissan Qashqai

Обновлено в 10:13
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика

НОТУ пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:26
Кино

Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»

Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Умер основатель завода-производителя вездеходов для ВС РФ

ИЗТМ выпустил первую машину «Нулевку» в 1981, а в середине 1980-х годов производство было доведено до 250 вездеходов в год.
Обновлено в 11:31
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено в 03:33
Экономика

Объем продаж «РУСАЛа» может увеличиться на $450-550 млн

Если объемы полностью восстановятся, то продажи могут увеличиться на $450-550 млн в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Обновлено в 11:00
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Энергетика

«Северный поток-2» проложен почти на 40%

Обновлено в 10:56
Наука

Найдена первая известная окаменелость денисовского черепа

Фрагмент денисовского черепа удивительно плотный и больше напоминает кости черепа Homo erectus каменного века.
Обновлено 30 марта в 10:58
Наука

Медики представили противоаллергические контактные линзы

Пропитанные кетотифеном контактные линзы испытывались на добровольцах.
Обновлено в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное