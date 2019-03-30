Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат вчера в 16:53

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

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