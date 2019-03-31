Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат вчера в 16:53

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Экономика Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5 Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР за март вырос сразу на 1,3 процентных пункта и составил 50,5. Такие оценки приводит агентство ТАСС со ссылкой на китайское Государственное статистическое управление.

Кино Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.

Финансы Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.

Общество Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.

Общество Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.

Экономика «Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.

Интернет Шпионские приложения годами были доступны в Google Play В общей сложности специалисты обнаружили в Google Play более 20 программ с Exodus.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Происшествия Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.

Здоровье Профессор из Италии провел мастер-класс для рязанских хирургов Профессор сам провел операции в прямом эфире, чтобы продемонстрировать для специалистов технику их выполнения.

Игры В For Honor начались сражения с бешеными кроликами Накануне Ubisoft объявила о проведении в For Honor временного праздничного события, приуроченного ко первому апреля: 31 и 1 апреля фанатам средневекового командного файтинга предстоит сражаться не с рядовыми солдатами вражеской армии, а с бешеными кроликами из Rayman Raving Rabbids.

Политика Зеленский ответил Порошенко на обвинения в зависимости от Коломойского Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил действующему лидеру, своему политическому оппоненту Петру Порошенко на обвинения в зависимости от олигарха Игоря Коломойского.

Политика Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" выступила с заявлением, в котором опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.

Политика Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Экономика АФК «Система» увеличила долю в агрохолдинге «Степь» до 92,75% АФК «Система» увеличила долю в агрохолдинге «Степь» с 84,63% до 92,75%, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение корпорации.

Общество ГИБДД хочет ужесточить контроль за автошколами ГИБДД намерена усилить контроль за автошколами, запретив им обучение в режиме онлайн и на необорудованных площадках.

Политика Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма 10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.