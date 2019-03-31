Футбол
Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат вчера в 16:53
В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.
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«Сент-Этьен» — «Ним». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Франции по футболу 1 апреля 2019 года
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