Футбол

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат 16:53

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.
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Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Спорт-Экспресс16:56

«Тулуза» - ПСЖ: ночной матч воскресенья

Все про Спорт рувчера в 12:48

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Советский спорт16:53

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Чемпионат16:53

Мбаппе обыграл «Тулузу»

Евро-футбол.ру16:54

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Матч ТВ16:53

«Тулуза» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч 30 тура чемпионата Франции 31 марта 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:00
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Кино

Кинопремию «Ника» вручили в Москве

Претендентами на национальную премию стала лишь десятая часть картин, снятых в 2018 году в России.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Пассажирский самолет столкнулся с гусями в США

Обновлено в 16:50
Политика

Вышинский проголосует на выборах президента Украины

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова посетила главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО Киева; запись беседы с ним она опубликовала в Facebook.
Обновлено в 12:23
Футбол

«Краснодар» забил пять безответных голов «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ

Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Наука

Эксперты рассказали, что поможет в борьбе с раком молочной железы

Обновлено 29 марта в 18:03
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

Обновлено в 17:41
Авто

Renault в феврале реализовала в РФ 8,5 тысяч автомобилей

Обновлено в 12:41
Автоспорт

Квят: видимо, Джовинацци не очень хотел меня обгонять, а хотел ударить

Обновлено в 16:06
Происшествия

Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве

В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.
Обновлено в 05:17
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Интернет

Цукерберг выступает за регулирование Интернета

В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.
Обновлено в 13:51
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Политика

Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова

Обновлено в 08:27
Политика

Косачев прокомментировал слова Порошенко о «путах Москвы»

На своей странице в Facebook от ответил на слова Петра Порошенко том, что Украина будет "шаг за шагом продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы".
Обновлено в 04:05
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Общество

Маск внезапно опубликовал эмодзи утки и сделал заявление

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Космос

На МКС начинается изучение космической радиации

По сообщению РИА Новости, целью эксперимента является создание системы мониторинга радиационной опасности, а также разработка экспериментально проверенных методов определения чувствительности аппаратуры к всплескам космической радиации.
Обновлено в 03:04
Политика

В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине

ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено в 14:57
Происшествия

МВД возбудило дело после кражи кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи фрагмента кабеля спецсвязи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста напротив Кремля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 17:44
Политика

Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов, сообщил на своей странице в Telegram депутат украинского парламента Мустафа Найем.
Обновлено в 12:05
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено в 18:23
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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