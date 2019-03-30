Футбол
Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат 16:53
В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.
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«Тулуза» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч 30 тура чемпионата Франции 31 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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