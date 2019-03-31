Футбол

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат 16:53

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.
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Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Спорт-Экспресс16:56

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Матч ТВ16:53

Чемпионат Франции. «Монако» проиграл «Кану», «ПСЖ» победил «Тулузу»

Sports.ru29 марта в 11:35

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Чемпионат16:53

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru16:53

«Сент-Этьен» — «Ним». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Франции по футболу 1 апреля 2019 года

LiveSport.ru06:57

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Советский спорт16:53
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
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Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

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Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

Участницу ЛГБТ-движения задержали с плакатом в центре Москвы

Тара Ми проводила одиночный пикет, посвященный дню видимости трансгендерных людей, передает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 20:01
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

Обновлено в 11:27
Политика

Выборы президента Украины завершились, лидирует Зеленский

Согласно «Национальному экзит-поллу 2019», лидером гонки является шоумен и представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с результатом 30,4% голосов избирателей.
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Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Три футбольных болельщика были госпитализированы после матча 31-го тура чемпионата Шотландии между «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс».
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Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
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Зеленский прокомментировал результаты экзитполов на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:23
Политика

Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
Обновлено в 19:19
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено в 12:24
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По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Общество

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра

Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за усиления ветра.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика

ЦИК Украины подсчитал явку на выборах

По информации Центральной избирательной комиссии Украины, явка избирателей на выборах президента страны составила 63,48 процента.
Обновлено в 17:54
Культура

NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ

Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:44
Общество

Филева Наталия Валерьевна

Обновлено в 18:59
Кино

В Британии умерла девятая «девушка Бонда»

Киноактриса Таня Мале, сыгравшая роль Тилли Мастерсон в одной из картин о Джеймсе Бонде, скончалась в Великобритании в 88 лет.
Обновлено в 19:42
Политика

Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении во втором туре

Обновлено в 12:59
Происшествия

Прибывший из Москвы самолет сел в Будапеште только с третьей попытки

Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены

Обновлено в 08:04
Политика

Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского

Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Единоборства

Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено в 12:12
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Футбол

Ракитич: «Хочу провести в „Барселоне“ ещё много лет»

Ранее сообщалось, что подписать Ракитича хотят "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Интер" и "ПСЖ".
Обновлено в 09:10
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Взаимный контроль укрепляет доверие

Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Общество

Власти в Хакасии не могут разрешить кедровую дилемму

Сразу в двух селах Таштыпского района Хакасии на минувшей неделе прошли очередные сходы граждан.
Обновлено в 19:08
Экономика

Социальные пенсии в России выросли на 2%

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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