Футбол
Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат 16:53
В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
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Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
Участницу ЛГБТ-движения задержали с плакатом в центре Москвы
Тара Ми проводила одиночный пикет, посвященный дню видимости трансгендерных людей, передает сайт «ОВД-Инфо».
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Футбол
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Политика
Выборы президента Украины завершились, лидирует Зеленский
Согласно «Национальному экзит-поллу 2019», лидером гонки является шоумен и представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с результатом 30,4% голосов избирателей.
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Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитполов на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:23
Политика
Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
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Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
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Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве и Московской области из-за усиления ветра.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика
ЦИК Украины подсчитал явку на выборах
По информации Центральной избирательной комиссии Украины, явка избирателей на выборах президента страны составила 63,48 процента.
Обновлено в 17:54
Культура
NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ
Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:44
Общество
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59
Кино
В Британии умерла девятая «девушка Бонда»
Киноактриса Таня Мале, сыгравшая роль Тилли Мастерсон в одной из картин о Джеймсе Бонде, скончалась в Великобритании в 88 лет.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены
Обновлено в 08:04
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Единоборства
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено в 12:12
Политика
Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Футбол
Ракитич: «Хочу провести в „Барселоне“ ещё много лет»
Ранее сообщалось, что подписать Ракитича хотят "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Интер" и "ПСЖ".
Обновлено в 09:10
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Взаимный контроль укрепляет доверие
Наблюдательный полёт, максимальная дальность которого составит 1800 км, будет выполняться в период с 1 по 5 апреля с испанского аэродрома открытого неба Гетафе по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а испанские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Обновлено в 18:30
Общество
Власти в Хакасии не могут разрешить кедровую дилемму
Сразу в двух селах Таштыпского района Хакасии на минувшей неделе прошли очередные сходы граждан.
Обновлено в 19:08
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01