Футбол

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»Чемпионат вчера в 16:53

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Тулузу» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Обслуживал матч арбитр Амаури Делеру. Единственный гол был забит на 74-й минуте.
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Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Спорт-Экспрессвчера в 16:56

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

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«Сент-Этьен» — «Ним». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Франции по футболу 1 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 06:57

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

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Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой» в матче чемпионата Франции

Газета.Ruвчера в 16:53

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Советский спортвчера в 16:53

Чемпионат Франции. «Монако» проиграл «Кану», «ПСЖ» победил «Тулузу»

Sports.ru29 марта в 11:35
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