Футбол

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»Советский спорт 16:53

Тулуза, имея в активе 32 очка, располагается на 14-м месте. В следующем туре ПСЖ на своем поле сыграет с Страсбуром, а Тулуза дома встретится с Нантом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой» в матче чемпионата Франции

Газета.Ru16:53

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Матч ТВ16:53

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Советский спорт16:53

Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Чемпионат16:53

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

Спорт-Экспресс16:56

«Сент-Этьен» — «Ним». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Франции по футболу 1 апреля 2019 года

LiveSport.ru06:57

Чемпионат Франции. «Монако» проиграл «Кану», «ПСЖ» победил «Тулузу»

Sports.ru29 марта в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Обновлено в 18:23
Политика

Порошенко и Зеленский устроят дебаты перед вторым туром выборов

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с журналистами в Киеве сказал, что считает обязательными дебаты кандидатов перед вторым туром выборов, пишет Интерфакс.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Склад загорелся на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы загорелся склад, произошло полное обрушение кровли. Речь идет о здании на 3-й Хорошевской улице.
Обновлено в 22:50
Политика

Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.
Обновлено в 22:48
Происшествия

В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 17:59
Общество

Экс-премьера Малайзии заподозрили в неуплате налогов на $367 млн

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак подозревается в неуплате налогов на сумму $367 млн.
Обновлено в 22:53
Политика

Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.
Обновлено в 19:15
Здоровье

Состояние больницы под Волгоградом приводит пациентов в ужас

Обновлено в 23:00
Политика

Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»

Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено в 23:36
Армия и оружие

В Литве начнут строительство ДЭПЛ «Baltijos Audra» с гиперзвуковым оружием

Субмарину "Baltijos Audra" планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами RVJ-M (Rėkia virš jūros – модернизированный вариант).
Обновлено в 17:30
Политика

На Украине отдавали голоса «за Путина»

Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено в 12:53
Политика

Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан

В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено в 10:00
Футбол

Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал обнаженное фото

Обновлено в 15:00
Путешествия

Aviasales назвал самые популярные у иностранцев города России

Среди российских городов наибольшей популярностью у иностранцев пользуются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.
Обновлено в 22:53
Кино

Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде

По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

На Западе обсуждают эффектный «афганский» взлёт вертолёта Ми-24

Обновлено в 12:33
Финансы

Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России

Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля социальные пенсии повышаются на 2% для 3,2 млн россиян, сообщается в постановлении правительства РФ.
Обновлено 29 марта в 03:17
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
Политика

Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов

В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено в 21:55
Экономика

Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году

По данным агентства, доходы Порошенко выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 22:18
Футбол

Гол Бензема на 89-й минуте принес «Реалу» победу над «Уэской»

Обновлено в 16:36
Происшествия

Падение метеора в США попало на видео

Как пишет CNN, огненный шар окрасил небо, а также озадачил многих граждан и попал на камеры.
Обновлено в 22:20
Технологии

СМИ узнали об утечке данных россиян через кассовые аппараты

В «Первом ОФД» напомнили, что кассовые аппараты должны передавать фискальные данные только оператору, который в противном случае «снимает с себя ответственность за утечку информации».
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес

Георгий Мартиросян ошарашен откровениями бывшей жены

Обновлено в 08:04
Происшествия

В Кузбассе закрыли грязную стоматологию

В Кузбассе судебные приставы закрыли стоматологию из-за антисанитарии. Врачи использовали нестерильное и просроченное оборудование.
Обновлено в 22:45
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное