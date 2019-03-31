Футбол
Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»Советский спорт 16:53
Тулуза, имея в активе 32 очка, располагается на 14-м месте. В следующем туре ПСЖ на своем поле сыграет с Страсбуром, а Тулуза дома встретится с Нантом.
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Среди российских городов наибольшей популярностью у иностранцев пользуются Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.
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