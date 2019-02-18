Футбол

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» гостевую победу над «Сент-Этьеном»ProstoProSport 16:59

«ПСЖ» победил «Сент-Этьен» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Килиан Мбаппе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мбаппе повторил рекорд 45-летней давности

Газета.Ru20:21

Мбаппе — первый француз за 45 лет, забивший 19 мячей в своих первых 18 матчах сезона

Sport24.ru20:10

Мбаппе – первый француз за 45 лет, забивший 19 голов в 18 стартовых турах лиги 1

Sports.ru16:57

«ПСЖ» на выезде обыграл «Сент-Этьен» благодаря голу Мбаппе

Советский спорт16:59

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Сент-Этьеном»

Спорт-Экспресс16:59

«ПСЖ» в гостях выиграл у «Сент-Этьена»

Матч ТВ16:58

Гол Мбаппе принёс «ПСЖ» победу над «Сент-Этьеном»

Чемпионат17:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Политика

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН

Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.
Обновлено в 23:20
Спорт

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Российский биатлонист Евгений Гараничев, ранее опоздавший к старту гонки преследования, не попал в состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдет 17 февраля на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 12:27
Политика

Бывший и.о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину

Сотрудники разведслужб, проводившие брифинг для Трампа, возразили на это, что такая информация «не соответствует данным ни одного из отчетов [американской] разведки, на что президент ответил: «Мне все равно, я верю Путину»», уточнил Маккейб.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие

Озвучившего ролики ИГ гражданина Канады задержали в Сирии

Озвучивший на английском языке видеоролики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) боевик задержан в Сирии.
Обновлено в 22:54
Армия и оружие

Telegraph: Великобритания нарастит военное присутствие в Арктике

Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено в 19:38
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - рассказал Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Происшествия

В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Экономика

Центробанк придумал, как остановить скачки цен на бензин

Центробанк предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на бензин.
Обновлено в 18:37
Общество

У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах

У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах Изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе 2019 года, создали проблемы российским рыбопромышленникам.
Обновлено в 17:42
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии

Роспотребнадзор предупредил россиян о сезонном подъеме заболеваемости желтой лихорадкой в Бразилии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 22:35
Общество

«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ 100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Происшествия

Во время матча в Новосибирске умер хоккеист

В Новосибирске накануне вечером, 17 февраля, во время матча скончался вратарь любительской хоккейной команды «Ударник» Андрей Горохов.
Обновлено в 23:10
Баскетбол

Команда Леброна победила Команду Янниса в Матче всех звезд НБА

Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счетом 178:164 в 68-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 23:23
Авто

С российского рынка исчезнут автомобили дешевле миллиона рублей

В 2019 году психологическую отметку в один миллион рублей впервые пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris.
Обновлено в 22:20
Происшествия

DPA: в Швейцарии высокоскоростной поезд сошел с рельсов

Немецкий высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express, "Междугородный экспресс") в воскресенье вечером сошел с рельсов недалеко от вокзала города Базель.
Обновлено в 21:07
Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Система управления военной полицией изменится с 1 марта

Должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции будет создана во всех военных округах и на Северном флоте с 1 марта.
Обновлено в 17:06
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Армия и оружие

«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

Обновлено в 20:09
Политика

Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного

Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено в 22:57
Происшествия

Преподаватель ИТМО спасла абитуриентов во время обрушения перекрытий

Абитуриентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Алиса Демкина рассказала о том, как преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время частичного обрушения перекрытий в здании вуза.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Приморские депутаты прекратят полномочия своего осужденного коллеги

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата рассмотрят 18 февраля на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.
Обновлено в 18:57
Экономика

Венесуэльская PDVSA опровергла заморозку счетов «Газпромбанком»

Венесуэльская государственная компания Petróleos de Venezuela назвала ложной информацию о заморозке своих счетов российским «Газпромбанком».
Обновлено в 17:57
Политика

Членов Европарламента остановили на границе Венесуэлы

Представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов Европарламента не пустили в Венесуэлу.
Обновлено в 23:20
Политика

В ОБСЕ раскритиковали Киев за недопуск наблюдателей из РФ

Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак при встрече с главой украинского МИДа Павлом Климкиным в Брюсселе раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России для мониторинга на предстоящих выборах президента Украины.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Российские РСЗО планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями»

Глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби заявил, что российские ракетные системы залпового огня (РСЗО) планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями».
Обновлено в 19:46
Политика

Кремль ввел единые «политические» KPI для себя и регионов

KPI по уровню доверия власти — президенту и главам регионов, который по итогам ноябрьского заседания президиума Госсовета по нацпроектам было решено ввести для губернаторов, — теперь вводится и для их замов по внутренней политике, сказали два участника семинара.
Обновлено в 23:00
Политика

Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине

Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное