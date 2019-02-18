Футбол

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» гостевую победу над «Сент-Этьеном»ProstoProSport 16:59

«ПСЖ» победил «Сент-Этьен» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Килиан Мбаппе.
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Мбаппе повторил рекорд 45-летней давности

Газета.Ru20:21

Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Сент-Этьеном»

Спорт-Экспресс16:59

Гол Мбаппе принёс «ПСЖ» победу над «Сент-Этьеном»

Чемпионат17:08

«ПСЖ» на выезде обыграл «Сент-Этьен» благодаря голу Мбаппе

Советский спорт16:59

Мбаппе — первый француз за 45 лет, забивший 19 мячей в своих первых 18 матчах сезона

Sport24.ru20:10

«ПСЖ» в гостях выиграл у «Сент-Этьена»

Матч ТВ16:58

Мбаппе – первый француз за 45 лет, забивший 19 голов в 18 стартовых турах лиги 1

Sports.ru16:57
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Спорт

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Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, напомним, провели 14 февраля митинг из-за низкой зарплаты.
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«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100

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Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца

Для Минакова поражение от Конго стало первым в карьере. В активе российского бойца 21 победа.
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Народный артист России и Башкортостана, актёр Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов скончался в Уфе на 79-м году жизни.
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Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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