Футбол
Гол Мбаппе помог «ПСЖ» одержать победу над «Сент-Этьеном»Газета.Ru 17:16
"Пари Сен-Жермен" одолел "Сент-Этьен" в матче 25-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил на 73-й минуте игры французский нападающий Килиан Мбаппе. Для форварда это 19-й забитый мяч в 18 матчах Лиги 1.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 17:23, Ашберн
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В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
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Обновлено в 15:14
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Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 09:57
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Москвичей предупредили о заморозках
Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
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Белоруссия скорректирует план обороны страны
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Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
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США доставят дополнительную гуманитарную помощь для Венесуэлы
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В СЖР раскритиковали отказ Порошенко общаться с российскими СМИ
Отказ президента Украины Петра Порошенко общаться с российскими журналистами показывает, что страна далека от декларируемых европейских ценностей, к которым относится свобода слова.
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Обновлено в 13:10