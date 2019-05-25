Гол Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в РеймсеSoccer.ru 16:57

ПСЖ в последнем туре Лиги 1 на выезде уступил "Реймсу". ПСЖ занял первое место в турнире (91 очко), а "Реймс" расположился на 8 строчке (55 пунктов).

Гол Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в Реймсе

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