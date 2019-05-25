Футбол
«ПСЖ» установил исторический рекорд чемпионата ФранцииMetaratings 04:23
В матче заключительного тура чемпионата Франции "ПСЖ" проиграл "Реймсу" (1:3). Однако это поражение не помешало парижанам установить исторический рекорд Лиги 1. Как сообщает Squawka, "ПСЖ" стал первой командой в истории турнира, которой удалось забить во всех 38 играх чемпионата Франции.
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Политика
Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
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Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент.
Обновлено в 06:50
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Обновлено вчера в 18:39
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
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Армия и оружие
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В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
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В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал»
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Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего
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