Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения «Реймсу»Советский спорт 16:57

В составе хозяев поля голами отметились Абдул Баба (36-я минута), Матье Кафаро (56) и Пабло Чаварриа (90+4). У гостей точным ударом отличился Килиан Мбаппе (59). По итогам чемпионата ПСЖ, досрочной ставший чемпионом, набрал 91 очко.

Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения «Реймсу»

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