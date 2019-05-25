Футбол

Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения «Реймсу»Советский спорт 16:57

В составе хозяев поля голами отметились Абдул Баба (36-я минута), Матье Кафаро (56) и Пабло Чаварриа (90+4). У гостей точным ударом отличился Килиан Мбаппе (59). По итогам чемпионата ПСЖ, досрочной ставший чемпионом, набрал 91 очко.
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