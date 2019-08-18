Футбол

Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»Вести.Ru 08:57

Воскресную программу шестого тура российской премьер-лиги открыл матч в Казани, где "Рубин" принимал тульский "Арсенал". Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Первый тайм остался за гостями. Футболисты "Арсенала" создали несколько опасных моментов у ворот казанцев.
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Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»

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