Футбол
Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом»Вести.Ru 08:57
Воскресную программу шестого тура российской премьер-лиги открыл матч в Казани, где "Рубин" принимал тульский "Арсенал". Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0. Первый тайм остался за гостями. Футболисты "Арсенала" создали несколько опасных моментов у ворот казанцев.
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В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
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Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
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Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
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