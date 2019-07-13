Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАНRT на русском 17:07
Во втором тайме Одион Игало ударом с пенальти восстановил равновесие, однако полузащитник алжирцев Рияд Марез на 90+5 минуте принёс победу своей команде. Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
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