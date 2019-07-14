Футбол

Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских нацийRT на русском вчера в 17:55

Сборные Сенегала и Алжира сыграют в финале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Подопечные Алиу Сиссе в дополнительное время сломили сопротивление Туниса. При этом в матче было назначено сразу два пенальти, а ещё один судья отменил после просмотра видеоповтора.
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Гол Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал Кубка африканских наций

Советский спортвчера в 16:58

Рияд Махрез - о выходе в финал Кубка Африки: «Неописуемо»

Спорт-Экспрессвчера в 17:48

Букмекеры: сенегальские «Львы Теранги» окажутся сильнее «карфагенских орлов»

ODDS.ru12 июля в 07:50

Алжир стал вторым финалистом Кубка Африки

Матч ТВвчера в 17:01

Автогол вывел сборную Сенегала в финал Кубка Африки

LiveSport.ruвчера в 14:40

Кубок Африки. 1/2 финала. Сенегал в экстра-тайме победил Тунис, Алжир выбил Нигерию благодаря голу Мареза на 95-й минуте

Sports.ruвчера в 04:30

Гол Мареза на 90+5-й минуте принёс победу Алжиру над Нигерией в 1/2 финала КАН

Чемпионатвчера в 16:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Зинченко презентовал желто-розовую форму «Манчестер Сити». Видео

В Twitter был опубликован видеоролик, на котором экс-игрок "Уфы" Александр Зинченко демонстрирует новую экипировку, выполненную в желтом и розовом цветах.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой

Обновлено вчера в 14:27
Политика

В Генпрокуратуре Украины назвали причину удержания Вышинского

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в ходе публичного обмена мнениями в Facebook с бывшим лидером запрещенного в РФ «Правого сектора»1 Дмитрием Ярошем рассказала, зачем удерживают под стражей журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

На вес золота: В Магадане прошли соревнования старателей

Обновлено 13 июля в 14:20
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат

Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 07:13
Наука

Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых

Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В США 18 собак съели своего хозяина

В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:15
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:35
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Футбол

Президент Бразилии дал ответ на обвинения Месси

Президент Бразилии Жаир Болсонару прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в КОНМЕБОЛ, которая привела к победе сборной Бразилии на Кубке Америки-2019.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei

Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить

На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено 13 июля в 02:18
Авто

Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

Мать и дочь утонули на Беловском водохранилище в Кузбассе

Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской

В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Пять человек погибли в результате пожара в частном доме в Жуковском

Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Девять человек стали жертвами крушения самолета в Швеции

В настоящее время выяснятся причины произошедшего. Известно, что крушение самолета произошло после взлета.
Обновлено вчера в 17:20
Спорт

Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено вчера в 21:45
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Государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали - на востоке и Гвинеей и Гвинеей-Бисау - на юге.
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