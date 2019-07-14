Футбол
Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских нацийRT на русском вчера в 17:55
Сборные Сенегала и Алжира сыграют в финале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Подопечные Алиу Сиссе в дополнительное время сломили сопротивление Туниса. При этом в матче было назначено сразу два пенальти, а ещё один судья отменил после просмотра видеоповтора.
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Гол Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал Кубка африканских наций
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Гол Мареза на 90+5-й минуте принёс победу Алжиру над Нигерией в 1/2 финала КАН
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