Сборные Сенегала и Алжира сыграют в финале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Подопечные Алиу Сиссе в дополнительное время сломили сопротивление Туниса. При этом в матче было назначено сразу два пенальти, а ещё один судья отменил после просмотра видеоповтора.

Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских наций

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